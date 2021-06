Frankenthal – Hauswand durch Graffiti beschädigt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits im Zeitraum vom 14.06.2021, 20:00 Uhr, bis 15.06.2021, 16:45 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Farbe eine Hauswand in der Kirchenstraße im Frankenthaler Vorort Mörsch mit dem Schriftzug “DE78 ENES”. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. An der Hauswand entstand ein Sachschaden von ca. 200,- Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

