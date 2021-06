Frankenthal – Geldbeutel aus PKW gestohlen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Bislang unbekannte Täter gelangten im Zeitraum vom 19.06.2021, 23:30 Uhr, bis 20.06.2021, 11:00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in das Innere eines zum Parken abgestellten PKW Mercedes Benz mit Oldtimer-Kennzeichen in der Peter-Paul-Rubens-Straße von Frankenthal. Aus dem Inneren wurde ein Geldbeutel, in welchem sich neben diverser Karten auch 200,- EUR Bargeld befand, entwendet. An dem PKW entstand kein Sachschaden.Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

