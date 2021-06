Sinsheim/Speyer – Kostenlose Highlight-Führungen im Jubiläumsjahr – Spannende Einblicke in die Museumsgeschichte für die ganze Familie

Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer hätte damals gedacht, dass aus der Idee einiger Technikfans und Sammler, einmal die größten Technik Museen Europas werden. Seit Eröffnung des Technik Museum Sinsheim am 6. Mai 1981, folgten in der 40jährigen Geschichte Highlight um Highlight. Faszinierende Ausstellungsstücke wie die Überschallflugzeuge Tupolev Tu-144 und Concorde fanden ihren Weg in den Kraichgau. Es wurden Oldtimer- und Motorradtreffen organisiert und man eröffnete ein IMAX 3D Kino. Nachdem der Platz in Sinsheim mit der Zeit zu klein wurde, richteten sich die Blicke in die in der Nähe gelegene Pfälzer Domstadt. Nur 10 Jahre später wurde am 11. April 1991 das Technik Museum Speyer eröffnet. Mit der russischen Raumfähre Buran, einer Boeing 747 der Lufthansa oder dem gigantischen Transportflugzeug Antonov An-22 sind die Museen schon lange weit über die Landesgrenzen bekannt. Um den Fans einen kleinen Einblick in die weltweit einzigartige Geschichte der beiden Einrichtungen zu ermöglichen, gibt es anlässlich des Jubiläums erstmals kostenlose Highlight-Führungen. In rund 45 Minuten tauchen die Besucher mit einem erfahrenen Mitarbeiter tief in die Historie ein: Wie entstanden die Museen überhaupt? Wie wurden die Großexponate transportiert? Und hinter welchem Ausstellungsstück verbirgt sich eine ganz besondere Geschichte? Zusätzlich gibt es auch spezielle Kinderführungen. Die genauen Termine sind dem Anmeldeformular zu entnehmen. Unter www.technik-museum.de/fuehrung können kostenlose Reservierungen für die Führungen vorgenommen werden. Die Führungen finden in deutscher Sprache statt. Die Anzahl der Plätze ist nach aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnamen begrenzt.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Förderverein Auto + Technik Museum Sinsheim e.V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 3.500 Mitglieder an. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch die Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet. Die Technik Museen Sinsheim Speyer zeigen zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. An 365 Tagen im Jahr geöffnet, ziehen die Museen über eine Million Besucher im Jahr an. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.