Rauenberg – Einbruch in Schnellrestaurant – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar.

(ots)

Am frühen Sonntagmorgen verständigten Angestellte eines Schnellrestaurants in Rauenberg das Polizeirevier Wiesloch, nachdem diese einen Einbruch in das Schnellrestaurants festgestellt hatten. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zunächst eine Hintertür zu den Räumlichkeiten aufgebrochen hatten. In den Räumlichkeiten stemmten die Täter eine Wand auf, um an den dort befindlichen Tresor zu gelangen. Nach dessen gewaltsamer Öffnung flüchteten die Täter mit den Tageseinnahmen in noch unbekannter Höhe vom Tatort. Der entstandene Sachschaden am Gebäude dürfte mehrere tausend Euro betragen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222 / 57090, in Verbindung zu setzten.