Neustadt – Sturzbetrunken über die #A65

Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am 20.06.2021, kurz vor 18:00 Uhr, wurde durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin einer in starken Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet. Der Pkw, sowie die Zeugin befuhren die BAB 65 in Richtung Neustadt. Er konnte schon auf der Autobahn seinen Pkw nicht kontrollieren und fuhr mehrfach auf die linke Spur, ohne jemanden konkret zu gefährden. Aufgrund der äußerst auffälligen Fahrweise informierte die Zeugin die Polizei und konnte diese letztendlich lotsen. Noch während des Telefonats mit der Wache, fuhr der Fahrer weiterhin in Schlangenlinien, insbesondere auf der B38, zw. dem sog. Steinkreisel und der Mußbacher Landstraße. Hier kam er mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Laut Zeugin herrschte hier glücklicherweise kein Gegenverkehr. Die Fahrt ging weiter nach Neustadt und am Rosengarten missachtete der Fahrer des Pkw noch eine rotzeigende Ampel. Der 37jährige Fahrer aus Neustadt konnte in der Maximilianstraße angehalten und kontrolliert werden. Tatsächlich bestätigte sich die Annahme der Zeugin. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,9 Promille. Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei Neustadt bittet um Mitteilung von Zeugen, welche den Vorgang ebenfalls beobachtet haben oder gar gefährdet wurden.