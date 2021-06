Mannheim – Lotsendienst in der Universitätsmedizin sucht Verstärkung – Angebot von Caritas-Ehrenamtlichen der Christlichen Krankenhaushilfe

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Christliche Krankenhaushilfe der Caritas-Konferenzen sucht ehrenamtliche Verstärkung für den Lotsendienst in der Universitätsmedizin Mannheim. Der Lotsendienst begleitet Patientinnen und Patienten von der Aufnahme auf die Stationen. Die Ehrenamtlichen arbeiten in kleinen Teams. Der Dienst ist montags bis freitags von ca. 7 bis 11.30 Uhr im Einsatz. Interessenten müssen körperlich und seelisch belastbar sein und Zeit für regelmäßige Einsätze haben. Am Freitag, 25. Juni, 14 Uhr, findet dazu eine Informationsveranstaltung im Haus der Caritas, B5, 19a, statt (mit Maskenpflicht). Ansprechpartnerin ist Caritas-Mitarbeiterin Ursel Heyduk, Tel. (0621) 1 26 02 31, E-Mail ursel.heyduk@caritas-mannheim.de.

