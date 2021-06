Heidelberg-Weststadt – Festnahme eines 18-Jährigen wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil eines Edelmetallhandels

Heidelberg-Weststadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 18 -jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, den 19.06.2021, kurz vor 13.40 Uhr versucht zu haben, sich den Geldbestand aus der Kasse eines Edelmetallhandels in der Heidelberger Weststadt zu verschaffen, indem er einen Mitarbeiter des Geschäfts mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Der Tatverdächtige soll auf Klingeln an der Eingangstür durch einen Mitarbeiter des Edelmetallhandels eingelassen worden sein. Er soll dann ein Messer aus seinem Rucksack genommen haben, auf den Mitarbeiter zugegangen sein und unter Vorhalt des Messers von diesem mit den Worten “alles Geld” die Herausgabe des Kassenbestandes gefordert haben. Der Mitarbeiter sei der Forderung nicht nachgekommen, sondern habe stattdessen nach dem Geschäftsinhaber gerufen, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem Hinterzimmer aufhielt.

Dieser habe daraufhin den Verkaufsraum betreten und dem Tatverdächtigen zugerufen, dass die Polizei bereits verständigt und auf dem Weg sei. Daraufhin soll der 18-Jährige ohne Beute das Ladengeschäft verlassen haben. Am Sonntag wurde der 18-jährige italienische Staatsangehörige festgenommen und der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Gegen Auflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.