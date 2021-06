Frankenthal – Christian Baldauf im Einsatz bei “Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika” – Der CDU-Fraktionsvorsitzende packte beim Kaufhaus Birkenmeier mit an

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wie viele tausend Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland hat sich auch Christian Baldauf am Dienstag beim bundesweiten Aktionstag „Dein Tag für Afrika“ engagiert – und sein Sakko gegen Arbeitskleidung getauscht, um als Prominenter die „Aktion Tagwerk“ tatkräftig zu unterstützen.



Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende packte beim Kaufhaus Birkenmeier in Frankenthal zu. Von der Reinigung der Fußgängerzone im Eingangsbereich über die Parkdecks und andere Arbeiten stand er dem Hausmeister des Kaufhauses zur Seite. Nicht nur Werbung mit Worten machen, sondern Vorbild sein und anpacken, ist sein Motto wie jedes Jahr. Seinen Lohn dafür spendet er wie alle, die ihr Tagwerk für die Aktion leisteten, an den Verein rund um Nora Weisbrod.



Christian Baldauf: „Mit den Erlösen des Aktionstages unterstützt die Aktion Tagwerk und ihr Projektpartner Human Help Network e.V. wichtige Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in vielen Ländern, darunter auch unser Partnerland Ruanda. Für solche Ziele bringe ich mich von Herzen gerne ein. Daneben mobilisiert diese Initiative Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland sich als Gemeinschaft für einen guten Zweck einzusetzen. So ein Anlass bietet jungen Menschen eine wichtige Erfahrung und verdient unsere Hochachtung. Kinder und Jugendliche lernen dabei viel über die Lebens- und Lernbedingungen Gleichaltriger auf dem afrikanischen Kontinent. Der ‘Tag für Afrika’ ist eine wertvolle Institution geworden, die ich immer wieder gerne unterstütze!”

Der diesjährige Aktionstag stand unter dem Motto „Dein Einsatz zeigt Wirkung“ und beschäftigte sich mit dem Thema Sustainable Development Goals (SDGs), mit dem Schwerpunkt: Bildung und Gesundheit garantieren.. Die Kampagne „Dein Tag für Afrika“ wird seit 2003 jedes Jahr durchgeführt.

Büro Christian Baldauf