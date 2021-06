Dudenhofen – Waldführungen im FriedWald Dudenhofen wieder möglich

Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Interessierte, die den FriedWald Dudenhofen kennenlernen möchten, haben dazu wieder im Rahmen einer Waldführung am 26. Juni 2021 um 14 Uhr Gelegenheit. Nachdem die Waldführungen in den vergangenen Monaten pausierten, geht es jetzt erneut mit den FriedWald-Försterinnen und -Förstern durch den Wald. Bei dem gemeinsamen Spaziergang erfahren die Teilnehmenden alles Wichtige rund um die Bestattung in der Natur und können Fragen zum FriedWald-Konzept stellen. Die Führung dauert etwa eine Stunde. . Treffpunkt ist die Infotafel am FriedWald-Parkplatz 1, Anfahrt: Jahnstraße, 67373 Dudenhofen. Ab hier bitte der Beschilderung folgen. Da die Zahl der Teilnehmenden für die Waldführung begrenzt ist, ist eine Anmeldung unter www.friedwald.de/dudenhofen oder 06155 848-100 erforderlich. Es gelten die jeweils gültigen Regelungen bezüglich Test- und Maskenpflicht.

Über FriedWald®:

Die FriedWald GmbH hat ungewohnte Wege beschritten und neue Akzente in der Bestattungskultur gesetzt. Als Pionier und führender Anbieter der Naturbestattung in Deutschland bietet das Unternehmen eine Alternative zum konventionellen Friedhof. FriedWald ermöglicht in Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Baumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Jeder der 75 FriedWald-Standorte ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald. Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Griesheim bei Darmstadt beschäftigt rund 150 Mitarbeitende am Unternehmenssitz (Verwaltung, Kundenbetreuung) und bundesweit (Standort- und Forstbetreuung). Zudem betreuen rund 200 Försterinnen und Förster die FriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kunden bei Waldführungen, Baumauswahl und Beisetzung. Die Marke FriedWald® ist in Deutschland geschützt. Ziel ist, in schönen Waldregionen ein einheitliches und ökologisch anerkanntes Naturbestattungskonzept zu gewährleisten. FriedWald ist bekannt: Mehr als 70 Prozent der über 50-Jährigen kennen die Marke (kantar/emnid 9/2020).