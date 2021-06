Bad Dürkheim – Vermisstenfall endet glücklich

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am 19.06.2021 wurde eine 81-jährige Bad Dürkheimerin als vermisst gemeldet. Durch Angehörige wird mitgeteilt, dass sich die demente Frau von zu Hause entfernt habe und nicht zurückgekommen sei. Dies sei in der Vergangenheit bereits der Fall gewesen. Es wurden groß angelegte Suchmaßnahmen durchgeführt. Bis in die Nacht blieben die Suchmaßnahmen erfolglos. Im Rahmen weiterer Suchmaßnahmen am Folgetag konnte die Frau am 20.06.2021 wohlbehalten in einem Waldstück aufgefunden werden. Sie wurde zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.

