Bad Dürkheim – ERSTMELDUNG: Seebacher Straße wegen Gefahrenlage gesperrt – #Polizeieinsatz

Mannheim / Mannheim-Innenstadt (ots) INSERATPOP-UP WEINGARTENcongressforum.de Ein 23-jähriger Mann veranstaltete am Freitagabend in der Mannheimer Innenstadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Der junge Mann fiel Spezialisten der Verkehrspolizei gegen 23.30 Uhr in der Bismarckstraße in Höhe des Schlosses auf, als er in seinem Mercedes AMG mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Konrad-Adenauer-Brücke raste. Die Beamten folgten dem Mercedes ... Mehr lesen »