Rhein-Pfalz-Kreis – NACHTRAG: Leiche im Limburgerhof entdeckt – Obduktionsergebnis steht fest

Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Wie bereits berichtet wurde am 11.06.2021, gegen 23:00 Uhr, eine tote Frau in Limburgerhof in einer Grünfläche nahe des Rheingönheimer Weges aufgefunden. Polizeibeamte fanden die Leiche bei einer Vermisstensuche. Bei der verstorbenen Frau handelt es sich um eine 72-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, welche am Vortag als vermisst gemeldet wurde. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei haben die Ermittlung zu der Todesursache aufgenommen. Eine am 17.06.2021 durchgeführte Obduktion ergab eine natürliche Todesursache.

Qulle:Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidium Rheinpfalz