Rhein-Pfalz-Kreis – Konzert im Schlossgarten Fußgönheim am 28. August 2021

Rhein-Pfalz-Kreis / Fußgönheim

„Musique de joye – Musik zur Freude“

Dieses Jahr gastiert das Ensemble Flautando Köln plus im Schlossgarten des Hallbergschen Schlosses am Samstag, 28. August 2021, 20 Uhr.

Flautando Köln nennt sich ein renommiertes Blockflöten Quartett, das seit 30 Jahren weltweit unterwegs ist. Vier Musikerinnen warten mit mehr als 40 Blockflöten verschiedenster Größe und Bauart auf. Für das speziell für Fußgönheim zusammengestellte Programm mit Kompositionen aus der Renaissance und dem Barock wurden vier weitere Musiker/-innen (plus!) verpflichtet. So werden Werke u. a. von Diego Ortiz über Michael Praetorius bis hin zu Johann Christian Schickedanz mit Blockflöten, Laute, Fagott, Cembalo und Schlagwerk aufgeführt.

Einlass am Konzerttag ist bereits ab 18 Uhr. Für die kulinarische Begleitung sorgt wie gewohnt der Cäcilienverein Fußgönheim.

Der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort. Karten zu einem Preis von 20 Euro sind an folgenden Ausgabestellen erhältlich:

• Toto/Lotto/Post Becker, Maxdorf, Birkenheide (06237/97253 oder 06237/3287)

• Hofladen Tilger, Fußgönheim (06237/80362)

• Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Ludwigshafen (0621/5909-3531) oder unter anja.fischer@kv-rpk.de.

Bei Regen findet das Konzert in der Schlosskirche statt.