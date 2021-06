Mutterstadt – TSG Mutterstadt dankt ProCent und EvoBus

Trampolin turnen ist eine Sportart, bei der es hoch hinaus geht. Das Trampolin begeistert seit Jahren Jung und Alt gleichermaßen, in nahezu jedem Garten findet man ein Gartentrampolin. Und bei der TSG Mutterstadt sind Sport Trampoline zu finden. Denn die Trampolinabteilung bietet für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, aber auch für Erwachsene Trampolin turnen an.

Aus diesem Grund hat Daniela Horton, Mutter einer Trampolin Turnerin, bei ihrem Arbeitgeber EvoBus GmbH die TSG Mutterstadt Trampolin Abteilung zur ProCent Initiative angemeldet. Die EvoBus GmbH ist ein Tochterunternehmen der Daimler AG. Und seit 2011 können Mitarbeiter der Daimler AG (seit 2013 auch die Mitarbeiter der EvoBus GmbH) die Cent Beträge ihrer monatlichen Netto-Entgeltabrechnung der ProCent Initiative zur Verfügung stellen. Der Arbeitgeber, in diesem Fall die EvoBus GmbH verdoppelt den geleisteten Beitrag. So sind seit 2011 rund 10 Millionen Euro in etwa 1500 verschiedene soziale und Ehrenamtliche Projekte geflossen.

Das Interessante dabei ist, dass die Daimler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Projekte selbst Vorschlagen. Sie begleiten diese Projekte vom Beantragungsprozess bis hin zur symbolischen Scheck Übergabe. Diese Übergabe fand am 14.06.2021 für die TSG Mutterstadt statt.

Für EvoBus und der ProCent Initiative war Betriebsratmitglied und ProCent-Koordinator Stefan Ress anwesend. Außerdem Daniela Horton die dieses Projekt ermöglichte. Für die TSG Mutterstadt war der Abteilungsleiter Trampolin Patrick Krieg anwesend. Außerdem 2 Turnerinnen (Neele Feldmann und Leonie Horton) in Vertretung für die ganzen Turnerinnen und Turner der Abteilung.

Insgesamt hat die TSG Mutterstadt 4000€ bekommen. Das Geld wurde benutzt, um 2 neue Sprungtücher (je 2300€) zu kaufen. Das kommt der ganzen Abteilung zugute da der Verein dadurch 2 Trampoline mit aktuellen Wettkampf Sprungtüchern ausstatten konnte.

Im Namen der TSG Mutterstadt und der Trampolin Abteilung heißt es Danke zu sagen vor allem an Daniela Horton die den ganzen Prozess ins Rollen gebracht hat. Aber auch an Stefan Ress als ProCent-Koordinator der immer wieder bei Fragen zur Verfügung stand. Und natürlich auch indirekt an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die durch die kleinsten Centbeträge doch beachtliches leisten.