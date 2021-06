Globus übernimmt zum 30.5.2022 den real-Markt im Mannheimer Kurpfalz Center

St. Wendel/Mannheim, 18. Juni 2021. Globus übernimmt zum 30. Mai 2022 den real-Markt im

Kurpfalz Center in Mannheim-Vogelstang. Nach einer kurzen Umbauphase eröffnet der Markt dann

Mitte Juni 2022 unter Globus-Firmierung neu. Am heutigen Freitag stellte Globus den Mannheimer

real-Mitarbeitern die Pläne für den Standort vor.

“Mit real im Kurpfalz Center können wir einen weiteren zukunftsfähigen Markt in die Globus-Familie integrieren”, sagt

Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus. “Wir sind davon überzeugt, dass wir den Standort

mit unserem Globus-Konzept nochmals deutlich weiterentwickeln und den Mannheimer Kunden zukünftig ein neues

Einkaufserlebnis bieten können. Besonders freut uns, dass wir dabei auf Mitarbeiter zählen können, die bereits jetzt vor

Ort Tolles leisten und die wir gerne in unserer Arbeitsgemeinschaft begrüßen.”

Nach der Übernahme durch Globus am 30. Mai nächsten Jahres schließt der Markt für eine kurze, zweiwöchige

Umbauphase, während der Corporate Design, Sortiment, Theken und Regalierung sowie die Technik des Marktes an das

Globus-Konzept angepasst werden. Auch der Frischebereich, insbesondere die Obst & Gemüse-Abteilung, wird deutlich

vergrößert. Alle derzeit 121 real-Mitarbeiter werden von Globus übernommen und erhalten während der Schließungszeit

umfangreiche Schulungen, um ihnen einen bestmöglichen Start bei ihrem neuen Arbeitgeber zu ermöglichen.

Entstehen wird ein großzügiger und moderner Lebensmittelmarkt mit Globus-typischem Fokus auf Frische und

Eigenproduktion. Denn im Unterschied zur üblichen Handelslandschaft produziert Globus an seinen Standorten frische

Lebensmittel, wie Back- und Konditoreiwaren sowie die Speisen im Restaurant und zum Mitnehmen, täglich selbst vor

Ort im Markt. Eine wichtige Rolle werden zukünftig zudem regionale und lokale Produzenten, Lieferanten und

Dienstleister spielen. Ergänzt wird das Lebensmittel-Sortiment durch eine große Auswahl haushaltsnaher NonfoodProdukte.

Über Globus

Vor über 190 Jahren von Franz Bruch im saarländischen St. Wendel als Kolonialwarenladen gegründet, führt Matthias

Bruch als geschäftsführender Gesellschafter das Familienunternehmen Globus bereits in sechster Generation. Heute

betreibt die Globus-Gruppe neben 49 SB-Warenhäusern in Deutschland, 97 Globus Bau- und Elektrofachmärkte sowie

32 Globus Hypermärkte in Tschechien und Russland. In seinen deutschen SB-Warenhäusern beschäftigt Globus derzeit

rund 19.000 Mitarbeiter und gehört mit einem Umsatz von 3,38 Mrd. Euro (2019/2020) innerhalb der deutschen

Handelslandschaft zu den “Kleinen unter den Großen”. Damit unterscheidet sich Globus aber auch von den typischen

Filialisten: Ein Globus-Markt kommt nicht von der Stange, sondern ist zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse

der Menschen in der jeweiligen Region. Frische Qualität und Eigenproduktion stehen dabei im Fokus. In den Globuseigenen Meisterbäckereien, Fachmetzgereien und Restaurants bereiten die Mitarbeiter täglich eine Vielzahl an

Lebensmitteln selbst von Hand zu. Regionale und lokale Partnerschaften spielen bei Globus eine zentrale Rolle: Jeder

Markt arbeitet mit bis zu 100 Produzenten und Handwerksbetrieben aus der Region zusammen. Soziales Engagement,

wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit den regionalen

Tafeln, ist für die Globus-Märkte selbstverständlich. Die gemeinnützige Globus-Stiftung bündelt die sozialen Aktivitäten

der Globus-Gruppe. Im Inland liegt der Förderschwerpunkt auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in

schwierigen Situationen mit dem Schwerpunkt der Eingliederung ins Berufsleben. Im Ausland liegt der Schwerpunkt auf

der Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in

Regionen, in denen Menschen Unterstützung benötigen