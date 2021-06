Mannheim – Digitales Livekonzert der Popakademie zum Weltflüchtlingstag 

Weltflüchtlingstag 2021

Mannheim. (pd/and). Am Mittwoch, den 16. Juni 2021 hat die Popakademie Baden-Württemberg ab 20 Uhr ein Livekonzert auf dem Popakademie Instagram-Account gestreamt zum Weltflüchtlingstag Die „Work In Progress Club“-Veranstaltung findet in Kooperation und zu Gunsten der UNOFlüchtlingshilfe statt, mit Hinblick auf den Weltflüchtlingstag am 20. Juni und die Kampagne #withrefugees.

„Die Popakademie ist seit vielen Jahren in ihrer Haltung zu Vielfalt und in ihrem Verständnis von Verschiedenheit eine Einrichtung von Toleranz und Freiheit für alle, die in unserem Hause studieren, dozieren oder arbeiten – unabhängig von ihrer Herkunft, Hintergründen, religiösen oder weltanschaulichen Einstellung und ihrer sexuellen Orientierung. Diesen Work in Progress Club widmen wir daher dem Weltflüchtlingstag und zeigen uns solidarisch mit allen, die sich gegen Rassismus und die Einschränkung von Toleranz und Respekt wenden“, erklärt Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie BadenWürttemberg.

Das Konzert mit Studierenden und Alumni aus dem künstlerischen Bereich der

Popakademie wird live aus der Mannheimer Hochschuleinrichtung sowie den

Studios der Musikerinnen und Musiker ausgestrahlt. Es wird über den Instagram

Kanal der Popakademie übertragen. Mit den Auftritten wird auf die Arbeit der UNOFlüchtlingshilfe aufmerksam gemacht. Auf der digitalen Bühne spielen Laura Lato und die Newcomer The Nookies sowie Zena Dala.

„Die Popakademie ist ein großartiger und engagierter Partner für die UNOFlüchtlingshilfe. Mit dem Konzert zum Weltflüchtlingstag, dem 20. Juni, setzen die Musiker*innen der Popakademie unser Kampagnenmotto ‚Wir werden laut, wir werden sichtbar, wir stehen gemeinsam #withrefugees‘ großartig um. Wir stehen gemeinsam für mehr Mitmenschlichkeit, Solidarität mit Geflüchteten und gegen Fremdenhass. Wir freuen uns auf engagierte junge Künstler*innen, ihre Musik“, sagt Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe Deutschland.

Über die UNO-Flüchtlingshilfe

Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Sie mobilisiert die Zivilgesellschaft, unterstützt die weltweiten, lebensrettenden Einsätze des UNHCR und Projekte für Geflüchtete in Deutschland.

Der 20. Juni ist Weltflüchtlingstag

Mehr als 80 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht. Auch 2021 wird deshalb wieder am 20. Juni, die besondere Stärke, der Mut und die Widerstandsfähigkeit, die Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Staatenlose täglich aufbringen, gewürdigt.

Mehr über die Popakademie Baden-Württemberg: www.popakademie.de Mehr zur Kampagne der UNO-Flüchtlingshilfe unter:

www.uno–fluechtlingshilfe.de/withrefugees

Quelle: Popakademie Baden-Württemberg GmbH