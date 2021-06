Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau startet mit Eigenproduktion des Musicals Fame seinen Spielbetrieb wieder

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Wiedereröffnung mit Fame – Das Musical

Am Samstag, 26.6.2021 um 19.30 Uhr nimmt das Theater im Pfalzbau mit der Eigenpro­duktion des Musicals Fame nach langer Zwangspause seinen Spielbetrieb wieder auf.

Erzählt wird darin die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, die an der Highschool of Performing Arts angenommen werden. Mit unterschiedlichen Talenten, Sehnsüchten und Leidenschaften treten sie dort an und die vierjährige Ausbildung soll sie ihren Träumen ein Stück näher bringen. Das Publikum verfolgt den Weg der hoffnungsvollen Talente während ih­­rer Ausbildung in Musik, Gesang, Tanz und Schauspiel und nimmt Teil am emo­tio­nalen Wech­selbad zwischen Enttäuschung und Glücksrausch. Am Ende bleibt die Erkennt­nis: „Das Theater ist kein Ort für Feiglinge!” Das Kult-Musical Fame lebt von der brennen­den Leiden­schaft, der Energie und dem unstillbaren Drang der Darsteller, auf der Bühne zu brillieren.

Das Junge Musical der Pfalzbau Bühnen ist ein Ensemble aus jungen Amateurdar­steller*in­nen der Region und arbeitet unter der professionellen Leitung der Regisseurin und Choreo­graphin Iris Limbarth. Die musikalische Leitung der Aufführung liegt in den Händen von Frank Bangert, die variable Bühne entwarf Britta Lammers. Die vielfältigen zeitgenössischen Kostüme stammen von Heike Korn. Einstudiert wurde das Musical von Tim Speckhardt, Norman Hofmann und Viktoria Reese.

Eine weitere Aufführung von Fame finden am Sonntag, 27.6.2021 um 16:00 Uhr statt.

Einheitspreis 19 € / ermäßigt 11 € / Familienpaket 49 €

Kartentelefon 0621/504 2558

Fame © Alen Ljubic (8 MB)