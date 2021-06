Ludwigshafen – Stadtbibliothek öffnet zum Lernen und Arbeiten unter Einhalten von Coronaregelungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Stadtbibliothek Ludwigshafen, Bismarckstraße 44-48, ist ab Dienstag, 22. Juni 2021, der Aufenthalt zum Lernen und Arbeiten wieder möglich, allerdings nur für eine begrenzte Anzahl an Nutzer*innen. Die Regelung gilt für die Zentralbibliothek, die Kinderbibliothek und die Stadtteil-Bibliotheken. Die Ausleihe von Laptops und Tablets in der Zentralbibliothek ist gestattet. Eine Mund-Nase-Bedeckung (OP-Maske, FFP2-Maske) muss während des gesamten Aufenthalts getragen werden, das Essen von mitgebrachten Speisen ist nicht erlaubt. Die Arbeitsplätze werden vom Personal zugewiesen.

Im Ideenw3rk der Stadtbibliothek können der Makerspace (maximal vier Personen gleichzeitig) und der Gamingraum (maximal zwei Personen gleichzeitig) wieder genutzt werden.

Nähere Auskünfte erhält man unter der Telefonnummer 0621 504-2605 oder per E-Mail an stadtbibliothek@ludwigshafen.de.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail