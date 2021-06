Hirschberg – #A5: Fahrzeug überschlägt sich – 3 Verletzte

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Aufgrund eines Fahrfehlers verlor der 65-jährige Fahrer eines BMW der 5er-Serie am 17.06.2021 gegen 19.10 Uhr auf der A 5 von Weinheim in Fahrtrichtung Heidelberg an der Anschlussstelle Hirschberg die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete schließlich auf dem Dach, ohne dabei größeren Fremdschaden zu verursachen. Sowohl er als auch seine beiden Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten nach Vorstellung in umliegenden Krankenhäusern wieder entlassen werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 40.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war für die Unfallaufnahme bis 21.15 Uhr gesperrt. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.