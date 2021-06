Heidelberg – Wieder fit für den Alltag! Stadt bietet Bewegungsangebot für Seniorinnen und Senioren nach dem Corona-Lockdown

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Viele Monate waren vor allem ältere Menschen in der Pandemie dazu angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben und Kontakte einzuschränken. Die lange Zeit des Rückzugs in die eigene Wohnung und das geringe körperliche Training hat bei vielen älteren Menschen dazu geführt, dass sie sich jetzt bei Aktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände sehr unsicher fühlen und Angst vor Stürzen haben. Das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg bietet deshalb im Rahmen des Projekts Mobilität und Teilhabe kurzzeitig das Bewegungsprogramm „Wieder fit für den Alltag“ an. Ziel ist, älteren Menschen wieder mehr Sicherheit und Selbstvertrauen für eigenständige Aktivitäten außerhalb der eigenen Wohnung zu vermitteln.

Das Programm richtet sich insbesondere an ältere und hochaltrige Personen mit Mobilitätseinschränkungen, die beispielsweise auf einen Rollator oder Gehstock angewiesen sind. Das Programm bietet in acht Trainingseinheiten à 45 Minuten unter anderem Übungen zur besseren Balance, zur Muskelstärkung und für das selbständige Training im Alltag. Der Kurs startet am 8. Juli 2021 und findet immer donnerstags von 10.45 bis 11.30 Uhr im Seniorenzentrum Weststadt, Dantestraße 7, statt. Auf Wunsch kann auch ein ehrenamtlicher Fahrdienst zum Angebot genutzt werden. Weitere Information und Anmeldung bei der Stadt Heidelberg, Amt für Soziales und Senioren, Antje Kehder, Telefon 06221 58-38340, E-Mail antje.kehder@heidelberg.de. Das Angebot ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 2. Juli 2021.