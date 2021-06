Gönnheim – Kultursommer in Gönnheim: Kompass Europa im Jahr 2021

10.06.2021 – 02.07.2021 ganztägig

WineStreetArt–Festival: Ausstellung Uschi Freymeyer Das WineStreetArt-Festival zeigt ab Donnerstag, 10. Juni, Werke von Uschi Freymeyer in einer Ausstellung an zwei Orten in Gönnheim: in der Weinstube Eymann, Ludwigstraße 35, während der Öffnungszeiten und im Prot. Gemeindehaus, Ludwigstraße 46, ganztägig im Zeitraum vom 10. Juni bis 2. Juli 2021.