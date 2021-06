Frankenthal – Stadtbücherei digital zur Ausleihe von digitalen Medien

Frankenthal. (pd/and). Am Freitag, 25. Juni, von 10 bis 12 Uhr, lädt die Stadtbücherei Frankenthal zur nächsten Veranstaltung der Reihe „Stadtbücherei digital“ ein. Das Thema dieser Ausgabe: Unter www.metropolbib.de kann man digitale Bücher, Zeitschriften und Hörbücher mit der Onleihe-App oder einem E-Book-Reader ausleihen: Doch wie geht das eigentlich? Per Videokonferenz auf der Plattform BigBlueButton werden die verschiedenen Möglichkeiten für die Nutzung der Onleihe vorgestellt. Teilnehmer können erste Schritte am E-Book-Reader, Smartphone oder Tablet selbst ausprobiert. Wenn kein eigener E-Book-Reader vorhanden ist, kann man sich ein Gerät in der Stadtbücherei ausleihen.

Anmeldung bis 22. Juni

Die Veranstaltung ist kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis Dienstag, 22. Juni erforderlich. Das ist persönlich zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (montags 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 13 Uhr), per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233-89 630 möglich. Alle Informationen sind auch auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei zu finden. Mehr Informationen zur Onleihe unter www.metropolbib.de und www.onleihe.de

Quelle: Stadt Frankenthal