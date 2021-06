Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am 16.06.2021, gegen 06:50 Uhr, wurde in der Roonstraße eine 26-Jährige durch einen bislang unbekannten Mann belästigt. Dieser hatte sie zunächst von hinten an der Hand berührt. Nachdem sie daraufhin die Straßenseite wechselte, beobachtete der Unbekannte sie weiter, während er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. INSERATPOP-UP WEINGARTENcongressforum.de Die 26-Jährige konnte ... Mehr lesen »