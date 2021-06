Leimen -ERSTMELDUNG – Aktuell schwerer Unfall – Sperrung der K 4156 zwischen Einmündung Theodor-Heuss-Str. und L 598

Heidelberg-Bergheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Die vermisste 16-jährige Chiara-Theresa V., die seit Freitagabend, 11.06.2021 aus einer Fachklinik in der Heidelberger Voßstraße vermisst war, wurde am Donnerstag. 17. Juni 2021 aufgrund eines Hinweises von Polizeibeamten in Büttelborn angetroffen und in Gewahrsam genommen. Sie wird baldmöglichst zur weiteren Behandlung in die Obhut der Ärzte der Fachklinik ... Mehr lesen »