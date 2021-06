Landau – Sammlung von Sonderabfällen – Termin am 19. Juni – Zutrittsbeschränkungen gelten

Landau.(pd/and). Am Samstag, 19. Juni, nimmt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) Sonderabfälle im Wertstoffhof an. Es gelten weiterhin besondere Regelungen, um den Corona-Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden. Aus diesem Grund kann es zu Wartezeiten bei der Annahme aller Abfälle kommen. Deshalb appelliert der EWL an die Bürgerinnen und Bürger, auch die Öffnungstage unter der Woche für Anlieferungen von Sperrabfall / Grünschnitt zu nutzen.

Festes Zeitfenster für Sonderabfall Das Sammelmobil macht am 19. Juni zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr Station im Wertstoffhof, Am Hölzel 28. Darüber hinaus ist keine Annahme von Sonderabfällen möglich.

Je Haushalt nimmt das Sammelmobil bis 50 Kilogramm oder 50 Liter kostenlos an. Diese bittet der EWL vorsortiert anzuliefern.

Was sind Sonderabfälle? Folgende Stoffe sind Sonderabfälle und gehören nicht in die Restabfalltonne: Desinfektionsmittel, Säuren, Laugen, Beizmittel, Reinigungsmittel, flüssige oder dickflüssige Lacke, Leim- und Klebemittel, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, leere Ölkanister oder ölverschmutzte Lappen. Asbestabfälle nimmt der EWL ausschließlich nach Voranmeldung an: Telefon 06341 138643.

Was gehört nicht zum Sonderabfall? Nicht zu den Sonderabfällen gehören vollständig ausgehärtete Altlacke und Altfarben einschließlich Malerutensilien wie Pinsel. Diese können über die Restabfalltonne entsorgt werden. Leere Verpackungen, Verpackungen aus Glas, Kunststoff, Papier, Styropor (kein Dämmmaterial) oder Metall (auch von Farben und Lacken) werden über die verschiedenen Wertstoffsäcke entsorgt. Leuchtstoffröhren, flüssige Dispersionsfarben (50l / 50kg), Energiesparlampen und Elektronikschrott nimmt der EWL ganzjährig im Wertstoffhof an.

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Er ist verantwortlich für Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung in Landau und nimmt außerdem die Aufgaben des städtischen Bauhofs wahr. Der EWL betreut 16.000 Haushalte im Stadtgebiet, 270 Kilometer Abwasserkanäle und die beiden Kläranlagen. Jede Woche werden rund 120 Kilometer Straßen und 40.000 Quadratmeter auf Plätzen und in der Fußgängerzone gereinigt.

Quelle: Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR