Sandhausen – Benedikt Grawe verlängert seinen Vertrag beim SV Sandhausen

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar.. Benedikt Grawe verlängert seinen Vertrag beim SV Sandhausen. Der

21-jährige Schlussmann, der bereits in der Jugend für den SV Sandhausen spielte, bleibt damit am Hardtwald.

„Benedikt Grawe hat sich die Vertragsverlängerung absolut verdient. Zudem sind wir stolz darauf, dass er den Sprung aus der eigenen Jugend als Local Player in den Profikader geschafft und im ersten Jahr dieses Vertrauen absolut gerechtfertigt hat“, begründet Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SVS, die Verlängerung.

Seit 2016 trägt Grawe die Farben des SV Sandhausen. Unter Torwarttrainer Daniel Ischdonat hat er sich in der letzten Saison kontinuierlich weiterentwickelt.„Bene ist im Training sehr wissbegierig und fleißig. Er hat in der zurückliegenden Saison viel an sich gearbeitet und eine gute Entwicklung genommen. Diese sehe ich auch noch nicht als abgeschlossen an und wenn er weiter so ehrgeizig bleibt, können wir sein Potential noch besser ausschöpfen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit einem Spieler aus unserem eigenen NLZ,“ zeigt sich

Torwarttrainer Daniel Ischdonat überzeugt. Grawe selbst ist dankbar für die Möglichkeit, die ihm Verein und Trainer bieten: „Ich freue mich unglaublich mit Daniel und dem Torhüterteam weitertrainieren zu könnenund somit ein weiteres Jahr am Übergang von der Jugend zu den Profis zu arbeiten. Natürlich werde ich alles geben, um das mir entgegen gebrachte Vertrauen seitens des Vereins zu rechtfertigen.“

Zuvor gab der SV Sandhausen mit den Offensivspielern Christian Kinsombi (KFC Uerdingen), Cebio Soukou (Arminia Bielefeld) und Gianluca Gaudino (Young Boys Bern), den Defensivakteuren Carlo Sickinger (1.FC Kaiserslautern) Arne Sicker (MSV Duisburg) und Immanuel Höhn (SV Darmstadt 98) sowie Torhüter Patrick Drewes (VfL Bochum) acht Neuzugänge für die Saison 2021/22 bekannt.

