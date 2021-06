Mannheim – 3. Käfertaler Kultursommer! 11 Konzerte von 4.7. bis 12.9 immer sonntags, mehr als 30 Musiker*innen im Kulturhausgarten – Bei Regen im Saal

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sie starten wieder! Das letzte Konzert im Kulturhaus fand am 31.Oktober statt und nun lädt das Team um Ute Mocker ab dem 4. Juli ein zum 3. Käfertaler Kultursommer. 2020 konnte mit Unterstützung des Lands und der Stadt das Sommerfestival im Stempelpark austragen werden. In diesem Jahr muss das Festival wegen der Neugestaltung des Parks in den Kulturhausgarten mit seinen immerhin 750 qm Fläche verlegt werden.

Man darf sich auf 11 wunderschöne Sommerabende mit Jazz, Blues, karibischen Rhythmen, brasilianischer Musik, Pop, Soul, Gypsy Swing, Singer/Songwriter Music und kalten Getränken genießen. Als neuer Kooperationspartner ist das Käfertaler Café Enzian mit Cocktails und Snacks dabei.

Das erste Konzert „Red & Grey – double yourtrouble“ bestreiten Erwin Ditzner Schlagzeug | und Jörg Teichert Gitarre, Gesang. In den folgenden Wochen werden dann Mocabo, Mr. Jones, Max Mury und Marc Bennhausen, das Trio Maravilha, Claus Kiesselbach, Matthias Debus und Steffen Rosskopf, Rouven Gruber und Band, Matthias Dörsam und David Heintz, Silke Hauck und die Soulfood Band mit Olaf schönborn, Jutta Brandl und Bernhard Sperrfechter sowie Zelia Fonseca und Angela Frontera zu Gast sein.

Tickets zu 12 EUR für das Konzert vor Ort und zu 5,- Euro für den Live Stream inkl. Vorverkaufsgebühr: https://kulturhaus-kaefertal.eventbrite.com

Auch in diesem Jahr will das Kulturhaus, mit Förderung des Kulturamts Mannheim, den ihm verbundenen Künstler*innen die Sommerbühne ermöglichen. Alle hoffen nun auf das Publikum!

Es gelten die Regeln der jeweilig aktuellen Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Mannheim und des Kulturhauses.