Ludwigshafen – Spielhalle vs. Onlinecasino: Wo spielt es sich besser?

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In fast jeder Stadt findet sich mindestens eine Spielhalle. Sie waren für die Betreiber immer ein gutes Geschäft und für die Kunden ein netter Treffpunkt und Zeitvertreib. Doch seit einiger Zeit wächst die Konkurrenz aus dem Internet. Onlinecasinos werden immer beliebter und so mancher Spieler zieht das Zocken am heimischen PC mittlerweile vor. Aber kann das Onlinecasino die Spielhalle wirklich ersetzen? Wo liegen die Vor- und Nachteile? Hier die Antworten:

Die Spielhallenatmosphäre hat ihren Reiz

Spielhallen oder auch Casinos haben eine besondere Atmosphäre, die das Netz so nicht bieten kann. Zudem sind sie auch ein Treffpunkt und bieten eine Möglichkeit ganz real unter Menschen zu kommen und Gleichgesinnte zu treffen.

Allerdings ist es auch die Funktion als Treffpunkt, die für viele Spieler gegen die Spielhalle spricht. Spielhallen gelten bei vielen Menschen eher als verrufene Orte. Das ist nicht immer berechtigt, manchmal aber eben doch. So manche, vielleicht nicht ganz seriös geführte Spielhalle, zieht durchaus auch ein zweifelhaftes Klientel an. Nicht jeder Hobbyspieler möchte damit in Kontakt kommen. Und beim Betreten einer Spielhalle gesehen zu werden, ist einigen sogar unangenehm.

In gehobeneren Casinos ist das eher nicht der Fall. Doch sie gibt es nicht überall und auch die dort meist herrschende Kleiderordnung ist nicht jedermanns Sache.

Ein weiterer Nachteil des stationären Spielens können eingeschränkte Öffnungszeiten sein.

Das Onlinecasino punktet mit Bequemlichkeit

Ein Onlinecasino kennt keine Öffnungszeiten und für einen Besuch muss man nicht einmal vor die Tür gehen. Das ist natürlich unschlagbar bequem und gemütlich. Hier trifft man auch auf niemanden, was aus oben genannten Gründen sowohl gut als auch schlecht sein kann.

Sorgen bereitet vielen Spielern allerdings die Seriosität. Ob im Onlinecasino alles mit rechten Dingen zugeht, ist schließlich noch weit schwerer zu durchschauen als in einer Spielhalle. Viele sind deshalb zögerlich mit Einzahlungen im Onlinecasino. Etwas Vorsicht ist hier tatsächlich nicht verkehrt, denn natürlich gibt es auch unseriöse Anbieter. Oft gibt es jedoch die Möglichkeit Freispiele ohne Einzahlung zu testen. Dabei merkt man meist schnell, ob die Spielangebote einem gefallen.

Der neue Glücksspielstaatsvertrag 2021, der eine legale Basis für Online-Spielangebote schafft, dürfte darüber hinaus ohnehin bald für mehr Kontrolle und Seriosität bei den Anbietern sorgen.

Fazit: Beides kann, nichts muss.

Spielhalle wie Onlinecasino haben Vor- und Nachteile. Es gibt keinen Grund, sich nur für eines von beiden zu entscheiden. Wer die Spielhalle gern als Treffpunkt und Freizeitziel nutzt, kann das auch weiterhin tun. Wer Bequemlichkeit und Privatsphäre vorzieht, wird sich online wohler fühlen. Und letztlich geht je nach Lust und Laune auch beides.

Insgesamt werden es die Spielhallen in Zukunft aber wohl recht schwer haben. Die Konkurrenz aus dem Netz ist stark und wird in Zukunft durch die neue rechtliche Basis wohl noch an Zulauf gewinnen. Spielhallen hingegen sind vielen Gemeinden ein Dorn im Auge und vielerorts ist man bemüht sie durch immer mehr Auflagen aus dem Stadtbild zu verdrängen.

Wie die Zukunft für sie aussieht, ist also fraglich. Noch haben Spieler aber beide Alternativen zur Auswahl und können ganz nach Belieben ihre Vorlieben entscheiden lassen, wo sie dem Spielspaß frönen möchten.

Foto; unsplash.com/photos/ unsplash.com/@kvnga