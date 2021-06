Ludwigshafen – Junger Mann wurde in der Bruchwiesenstraße von zwei Unbekannten angegriffen-Zeugen gesucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Ein 26-Jährige soll am 16.06.2021, gegen 02:15 Uhr, in der Nähe eines Schnellrestaurants in der Bruchwiesenstraße, von zwei Unbekannten angegriffen worden sein. Die Männer hätten ihn zu Boden geworfen und seien dann mit Fäusten und Tritten auf ihn losgegangen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden Unbekannten seien in einem silbernen Mercedes geflüchtet.

Wer hat etwas beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .