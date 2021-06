Heidelberg – Erster Neuzugang für die kommende Saison bei den MLP Academics!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MLP Academics Heidelberg) – Die MLP Academics Heidelberg können ihren ersten Neuzugang vermelden: Maximilian Ugrai wechselt von den Eisbären Bremerhaven nach Heidelberg. Der 25-jährige Forward hat in seinen bisherigen Stationen in Würzburg, Science City Jena und Ratiopharm Ulm bereits in der easyCredit BBL, inklusive einer Playoff-Teilnahme 2015/2016, reüssiert und auch auf internationalem Parkett im Euro Cup, mit der U20-Nationalmannschaft sowie der A2-

Nationalmannschaft einige Erfahrung sammeln können. Sein zunächst stetiger Aufstieg kumulierte in einer Bestleistung von 22 Punkten im Januar 2018 für Jena gegen seinen nächsten Arbeitgeber Ulm; eine Knieverletzung bremste den 2,04 Meter großen Spieler jedoch dort in der Saison 2019/2020 nahezu

komplett aus, lediglich sechs Spiele konnte der ehemalige Starting-Five-Spieler in dieser Spielzeit absolvieren.

Steckbrief

Name: Maximilian Ugrai

Geburtsdatum: 28. Juli 1995

Größe: 2,04 m

Gewicht: 107 kg

Position: Forward

BISHERIGE STATIONEN:

2008-2011: s.Oliver Baskets Akademie

2011-2013: TAKE-OFF Würzburg

2013-2017: s.Oliver Würzburg

2017-2018: Science City Jena

2018-2020: Ratiopharm Ulm

2020-2021: Eisbären Bremerhaven