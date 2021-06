Heidelberg – Digitaltag am 18. Juni: Stadt Heidelberg präsentiert ihre Digitalen Leitlinien!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg beteiligt sich am bundesweiten Digitaltag 2021, zu dem die Initiative „Digital für alle“ am 18. Juni einlädt. In einem kurzen Online-Vortrag mit anschließender Diskussion stellt das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung die Digitalen Leitlinien der Stadt Heidelberg vor. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr; weitere Informationen und Teilnahme unter https://digitaltag.eu/digitale-leitlinien-das-fundament-der-digitalen-transformation-in-heidelberg.

Digitale Leitlinien geben der Entwicklung einen Rahmen

Die digitale Zukunft der Stadt Heidelberg sinnvoll gestalten – dieses Ziel verfolgen die verschiedensten Projekte der Stadt, von der eigenen App über einen Klimakompass, die Online-Dienste des Rathauses und eines der größten öffentlichen WLAN-Netze Deutschlands bis hin zum selbstbetriebenen Breitbandausbau. Um der Zielsetzung für diese, andere und künftige Projekte einen gemeinsamen Rahmen zu geben, hat das Amt für Digitales und Informationsverarbeitung der Stadt Heidelberg die Digitalen Leitlinien entwickelt.

Die Digitalen Leitlinien orientieren sich an nationalen, EU-weiten und globalen Rahmenwerken und basieren auf fünf Grundpfeilern:

Digitale Haltung

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Bildung und Soziale Teilhabe

Bürgerbeteiligung und Kooperation

Offene Datenkultur

Neben ihrer Funktion als Wegweiser für den gesamtstädtischen digitalen Transformationsprozess dienen die Leitlinien als Fundament für eine stadtweite Digitalisierungsstrategie, die als eigenständiger Teilbereich in das Stadtentwicklungskonzept (STEK) integriert wird. Im städtischen Informationssystem für Bürgerinnen und Bürger unter www.heidelberg.de > Rathaus > Politik & Gremien > Gemeinderat können die Leitlinien eingesehen werden.

Info: Der Digitaltag bietet eine Plattform, um Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung zu diskutieren und einen gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Trägerin ist die Initiative „Digital für alle“. Dahinter steht ein Bündnis von 27 Organisationen aus Kultur, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand. Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Die Aktivitäten werden auf www.digitaltag.eu auf einer interaktiven Aktionslandkarte dargestellt.