Mannheim – SV Waldhof Mannheim hat Mittelfeldspieler Fridolin Wagner verpflichtet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Dank sinkender Infektionszahlen kann das Familienbüro der Stadt Heidelberg in der Plöck 2a wieder verstärkt Angebote vor Ort machen: Offene Sprechstunde im Familienbüro am Mittwochvormittag Das Familienbüro bietet ab sofort wieder die offene Sprechstunde am Mittwochvormittag in der Plöck 2a an. Gespräche sind ohne vorherige Terminvereinbarung zwischen 9.30 und ... Mehr lesen »