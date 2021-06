Mannheim – MVV-Kundenzentrum seit 14. Juni wieder geöffnet

Kundenzentren des Mannheimer Energieunternehmens MVV öffnen wieder ihre Pforten – Persönliche Beratung nach vorheriger Terminvereinbarung im MVV E.forum am Luisenring und in der MVV Nachbarschaftsoase auf FRANKLIN

Mannheim. (pd/and). Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat seit Montag, 14. Juni 2021 seine Kundenzentren wieder geöffnet für die persönliche Kundenberatung. Das gilt sowohl für das MVV E.forum im Erdgeschoss des MVV-Verwaltungshochhauses am Luisenring als auch für die MVV Nachbarschaftsoase auf FRANKLIN. Die beiden Kundenzentren waren aufgrund der Corona-Pandemie seit Mitte Dezember 2020 vorübergehend geschlossen. „Nach den jüngsten Lockerungen der Corona-bedingten Kontakteinschränkungen freuen wir uns darauf, wieder persönlich für unsere Kunden in unseren Kundenzentren da sein zu dürfen – zunächst noch mit vorheriger Terminvereinbarung“, so Matthias Schöner, Abteilungsleiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei MVV.

Die Beratungstermine für das MVV E.forum und die MVV Nachbarschaftsoase können bequem im Internet über mvv.de sowie über die MVV-App „Mein Quadrat“ gebucht werden. Um die Gesundheit der Kundinnen und Kunden sowie der MVV-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter zu schützen, besteht in den Geschäftsräumen außerdem eine Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske.

Die Öffnungszeiten des MVV E.forums sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Der Selfservice-Bereich ist nun wieder montags bis samstags von 6 bis 22 Uhr geöffnet.

Auch die MVV Nachbarschaftsoase auf FRANKLIN ist nun für die Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Quartiers im Stadtteil Käfertal länger erreichbar. Sie öffnet montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr.

Digitaler Kundenservice auch im „virtuellen E.forum“ möglich

Zusätzlich zu seinen beiden Kundenzentren bietet MVV mit dem „virtuellen E.forum“ auch weiterhin eine digitale Informationsplattform. Dort finden die Kundinnen und Kunden Informationen zu den Themen Solarenergie, Elektromobilität sowie Hausanschluss und Fernwärme. Ergänzend dazu gibt es Live-Web-Seminare mit den Experten von MVV und ihren Partnern sowie abwechslungsreiche Talks und Videos.

Mit den MVV Online-Services können die Kundinnen und Kunden außerdem nach wie vor jederzeit alles Wichtige rund um ihre Energie bequem von zu Hause aus erledigen, zum Beispiel Zählerstände eingeben, Rechnungen einsehen, Daten ändern und ihre persönliche Verbrauchsprognose berechnen. Einfach und komfortabel mit Tablet, Smartphone oder PC.

Weitere Informationen zu den MVV-Kundenzentren, der Terminvereinbarung sowie zum virtuellen E.forum und zu den MVV Online-Services gibt es unter mvv.de/eforum sowie unter mvv.de/nachbarschaftsoase.

MVV im Portrait

Mit rund 6.300 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze und in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten.

MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Quelle: MVV Energie AG