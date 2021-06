Landau – VIDEO NACHTRAG – Großbrand in Herxheim Hayna

Landau / Herxheim – Hayna / Metropolregion Rhein-Neckar – VIDEO NACHTRAG – Großbrand in Herxheim Hayna – Ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich ist die Folge eines Brandes, der sich am 14.06.2021 in der Kreuzstraße in Hayna ereignete. Von dem Feuer betroffen waren zwei Scheunen und die beiden angrenzenden Wohnhäuser. Alle Bewohner konnten evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Nachlöscharbeiten dauern zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an. Insgesamt waren 180 Einsatzkräfte vor Ort.

