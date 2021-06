Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern spielt am Samstag 26. Juni beim FV Dudenhofen

Kaiserslautern. Nach der Sommerpause ist der 1. FC Kaiserslautern mit Cheftrainer Marco Antwerpen am 14. Juni in die neue Saison gestartet. In einer sechswöchigen Vorbereitung erarbeiten sich die Roten Teufel dann die Grundlagen für die am Wochenende vom 23. bis 26. Juli 2021 startende Drittligasaison. Nach dem bereits feststehenden Testspiel in Zeiskam am 24. Juni 2021 steht nun ein weiterer Termin eines Freundschaftsspiels fest. Zwei Tage nach diesem Test geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Marco Antwerpen zum Oberligisten FV Dudenhofen. Anpfiff der Begegnung am Samstag, 26. Juni 2021, ist um 16.00 Uhr.

Der 1. FC Kaiserslautern wird im Rahmen der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 ein achttägiges Trainingslager in Südtirol absolvieren. Vom 3. bis 10. Juli 2021 beziehen die Roten Teufel ihr Quartier in Mals in der italienischen Ferienregion Obervinschgau. Untergebracht ist der FCK-Tross während seines Aufenthalts in Mals im „Bio-Hotel Panorama“. Die Trainingseinheiten absolvieren die Roten Teufel auf dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Sportgelände vom ASV Mals.

Eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt ist ein weiteres Testspiel angesetzt. Am Samstag, 17. Juli 2021, treffen die Roten Teufel in Weingarten auf die Regionalligamannschaft des VfB Stuttgart.

Der 1. FC Kaiserslautern setzt auch in Zukunft weiter auf die Dienste von Hendrick Zuck. Der 30-jährige Zuck hat seinen auslaufenden Vertrag beim FCK verlängert. Nachdem er bereits von 2010 bis 2013 für den 1. FC Kaiserslautern aufgelaufen war, schnürt Zuck seit 2018 wieder die Schuhe für den FCK. In der zurückliegenden Saison lief der sowohl defensiv als auch offensiv variabel einsetzbare Saarländer 29-mal für die Roten Teufel in der 3. Liga auf und war dabei im Saisonfinale als Linksverteidiger gesetzt. Mit vier Toren und drei Vorlagen stellte er dabei auch seine Offensivqualitäten unter Beweis. Insgesamt lief er in den vergangenen drei Spielzeiten in 74 Drittligapartien für den FCK auf und erzielte neun Tore und zwölf Assists. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Der aktuelle Stand des Sommerfahrplans in der Übersicht:

Montag, 14. Juni 2021

Trainingsauftakt

Donnerstag, 24. Juni 2021, 18.00 Uhr

TB Jahn Zeiskam – 1. FC Kaiserslautern, in Zeiskam

Samstag, 26. Juni 2021, 16.00 Uhr

FV Dudenhofen – 1. FC Kaiserslautern, in Dudenhofen

Samstag, 17. Juli 2021, 14.00 Uhr

1. FC Kaiserslautern – VfB Stuttgart U21, in Weingarten/Pfalz

23. – 26. Juli 2021

1. Spieltag Drittligasaison 2021/22

Text FCK und Michael Sonnick