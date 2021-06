Hockenheim – Aquadrom wieder geöffnet – Einen Blumenstrauß als Willkommensgruß

Kaiserslautern. Nach der Sommerpause ist der 1. FC Kaiserslautern mit Cheftrainer Marco Antwerpen am 14. Juni in die neue Saison gestartet. In einer sechswöchigen Vorbereitung erarbeiten sich die Roten Teufel dann die Grundlagen für die am Wochenende vom 23. bis 26. Juli 2021 startende Drittligasaison. Nach dem bereits feststehenden Testspiel in Zeiskam am 24. Juni ... Mehr lesen »