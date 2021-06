Mosbach – Beim “Mosbacher Sommer” gibt’s was auf die Ohren!

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit den ersten Sonnenstrahlen des Jahres hat sich bereits bei jedermann die Sehnsucht nach lauen Abenden im Freien entfacht – im Besten Fall natürlich mit toller Musik. Genau das hat der diesjährige Mosbacher Sommer im Angebot: Zwar ein wenig anders, als die Jahre zuvor, dafür aber mindestens genauso gut!

Eröffnet wird in diesem Jahr mit dem Corona Social Club. Eigentlich hätte es dieses Jahr eine Kultur- und Sportschau KuSS geben sollen, diese wird aber auf Grund der Corona-Vorschriften kaum umsetzbar sein. Aus diesem Grund schließt sich das Beste, was die Region zu bieten hat, zu einer Band der ganz besonderen Art zusammen. Im Großen Elzpark werden am 17. Juli um 20 Uhr zahlreiche Musiker zusammenkommen, um nach langer Bühnenabstinenz endlich wieder den Auftritt vor Publikum zu frönen!

Das Trio Imperial wird am Sonntag, den 25. Juli ab 15 Uhr mit seiner Kaffeehausmusik für wippende Beine und klatschende Hände sorgen. Das Trio vereint eine grandiose Mischung aus Jazz, Schlager, Tango oder sogar Operette miteinander. Gekrönt wird die Darbietung durch zahlreiche witzige Moderationen und Anekdoten, kleinen Geschichten und humorvollen Kommentaren.

Das Beste was die Kombination aus Witz und Musik zu bieten hat bringt Dr. Pop am 30. Juli im Großen Elzpark um 20 Uhr auf die Bühne. Mit seinem Doktortitel in Musik kokettiert er gekonnt mit großen Hits und kleinen Ohrwürmern, nimmt Besonder- und Eigenheiten aufs Korn und singt auch gerne mal selbst ein paar Strophen mit. Dr. Pop macht klar, dass es einfach in jeder Lebenssituation einen passenden Song gibt!

Unser heißgeliebtes Folk am Neckar Festival kann in diesem Jahr, coronabedingt, leider nicht stattfinden. Damit die Folk-Fans aber nicht leer ausgehen, haben wir uns natürlich ein Ersatzprogramm ausgedacht: Folk in Concert am 7. August um 20 Uhr, ebenfalls im Großen Elzpark. Das bedeutet: 3 Bands, ein Abend und eine Bühne – und natürlich voller Musikgenuss. Auftreten werden, sollten es die Einreisemöglichkeiten zulassen, Deitsch, Old Salt und die Old Blind Dogs.

Als krönender Abschluss des diesjährigen Mosbacher Sommer findet am 11. September nicht, wie gewohnt, die Kneipen KultTOUR statt. Stattdessen gibt es das Format „Best of Kneipen KultTOUR“. Die BesucherInnen haben hier die Möglichkeit, online voran abzustimmen, welche Bands aus den letzten Jahren die Chance haben sollen, beim großen Abschlusskonzert im Elzpark aufzutreten.

Für den Einlass zu allen Veranstaltungen ist neben einer Eintrittskarte ein negativer Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie eine medizinische Maske erforderlich*. Bitte halten Sie den jeweiligen Nachweis bereit und zeigen ihn bei Betreten der Veranstaltung vor.

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen, Terminen und Spielorten gibt es im Programmheft, erhältlich in der Tourist Information Mosbach und in den Einzelhandelsgeschäften Mosbachs und der Umgebung. Genauso ausführlich kann man sich unter www.mosbach.de/veranstaltungen informieren. Facebook-Fans erwartet eine Fülle von aktuellen Neuigkeiten zu Programm und Künstlern auf der offiziellen Mosbacher-Sommer-Seite.

Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Tourist Information, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.resevix.de.

In diesem Jahr sind wegen der Pandemie nur dort Ausweichräume eingeplant, wo sie im Programmheft angegeben sind. Sollten sich die Bedingungen bis zu den fraglichen Terminen ändern, könnte diese Entscheidung kurzfristig geändert werden. Wenn dies der Fall sein sollte und Veranstaltungen doch in Ausweichräume verlegt werden,

kann dies ab zwei Stunden vorher unter 0 62 61 / 82 – 333 erfragt oder im Internet unter www.mosbach.de nachgeschaut werden