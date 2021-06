Mannheim – Sport im Park startet wieder

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Sport im Park startet ab Mittwoch wieder – Online-Anmeldung vorab notwendig

Gute Nachrichten für Sportbegeisterte und all diejenigen, die es noch werden wollen: Aufgrund der verbesserten Infektionslage kann der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim nach langem Warten am Mittwoch, 16. Juni, mit der diesjährigen „Sport im Park“-Saison beginnen – allerdings wie auch schon im vergangenen Jahr mit eingeschränktem Angebot und Zugangsregelungen. So wird es erst einmal nur das Abendprogramm von Montag bis Freitag, 19 bis 20 Uhr auf dem Sportplatz des Unteren Luisenparks geben. „Sport im Park“ startet mit Body Fit am Mittwoch. Es folgen QiGong am Donnerstag und Rückenfit am Freitag. Ab der darauffolgenden Woche wird das Angebot durch Zumba (immer montags) und Yoga (immer dienstags) ergänzt.

Um die gesetzlich vorgeschriebene Kontaktdatenerfassung sicherzustellen, müssen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor jedem gewünschten Kurs im Vorfeld online unter www.sportimpark-mannheim.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist erneut auf 99 Personen beschränkt. Bei der Online-Anmeldung kann ein gewünschter Termin für einen der angebotenen Sportkurse, sofern noch Kapazitäten frei sind, ausgewählt werden. Die erhaltene Bestätigungsmail muss am gebuchten Tag in ausgedruckter oder digitaler Form mitgebracht und vorgezeigt werden. Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim bittet darauf zu achten, genügend Zeit einzuplanen und frühzeitig zu erscheinen. Die Kurse können jeweils eine Woche im Voraus ab 18 Uhr gebucht werden. Die Anmeldung für den Zumba-Kurs am Montag, 21. Juni, beginnt also beispielsweise ab heute (14. Juni) 18 Uhr. Die Kurse für diese Woche (KW24) können ab sofort gebucht werden.

Um vor Ort Abstand halten zu können, zeichnen Mitarbeitende des Fachbereichs Sport und Freizeit im Laufe des Mittwoch 99 Kästchen für jeden Teilnehmer mit einer Größe von zehn Quadratmetern auf.

Fragen und Antworten zur „Sport im Park“-Saison 2021 sowie die Kursanmeldung finden Sie unter www.sportimpark-mannheim.de. Der Fachbereich Sport und Freizeit steht telefonisch unter 0621-293 4004 zur Verfügung.

Quelle Foto/Text Stadt Mannheim