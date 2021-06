Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Dachgeschossbrand in Mehrparteienhaus – 4 Verletzte – ca. 100 Personen evakuiert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – VIDEO NACHTRAG – Heute 12.06.2021 gegen ca. 3:00 Uhr kam es zu einem Dachgeschossbrand im 6OG in einem Mehrparteienhaus in der Schulstraße in der Innenstadt von Ludwigshafen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Mit Rettungsleitern mussten mehrere Personen aus der Brandwohnung gerettet werden. Vier verletzte Bewohner wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ca. 100 Personen wurden vorrübergehend evakuiert, können aber nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück kehren. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache und die Schadenshöhe kann man noch keine Angaben machen. Ebenso über die Schwere der Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

