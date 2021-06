Wiesloch – Thorsten Krings: 2 Jahre im Gemeinderat Wiesloch, eine Bilanz-FDP-Stadtrat steht interessierten Bürgerinnen und Bürgern online Rede und Antwort

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die FDP Wiesloch-Südliche Bergstraße lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich ein zu einer Liberalen Runde online am Dienstag, 15. Juni 2021, von 19:00 bis 21:00 Uhr. Dabei wird Stadtrat Prof. Dr. Thorsten Krings eine Bilanz seiner nun zweijährigen Zugehörigkeit zum Gemeinderat Wiesloch ziehen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rede und Antwort stehen. Interessierte können sich über die Anwendung „GoToMeeting“ per

Smartphone, Tablet, Computer oder Telefon zuschalten und sich per Video am Gespräch beteiligen.

Bitte melden Sie sich zuvor an per Mail unter thorsten.krings@fdp-wiesloch.de. Von dort werden Sie dann die Einwahl-Daten für dieses Online-Meeting erhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fdp-wiesloch.de.