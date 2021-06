Speyer – Offizielle Eröffnung des Info-Points in der Großen Himmelsgasse 10

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Donnerstag, 10. Juni 2021 wurde der Info-Point im Verwaltungsgebäude der Großen Himmelsgasse 10 eröffnet. „Ein Info-Point stellt eine große Erleichterung für unsere hiesigen Abteilungen dar. So ist nun eine kundenfreundlichere und effizientere Gestaltung des Empfangs- und Wartebereichs gewährleistet. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Fachbereich 2 sowie aus der Gebäudewirtschaft und dem Arbeitsschutz für ihren großartigen Einsatz bedanken“, betont Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann. Ende Oktober 2020 hatte eine erste Begehung zur Machbarkeit des Projekts stattgefunden, der Großteil der Umbaumaßnahmen konnte von März bis Ende Mai 2021 umgesetzt werden. Die restlichen Arbeiten sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, ein flüssiger Betriebsablauf ist jedoch ab sofort sichergestellt. Mit dem Info-Point wird die Empfangssituation für die Bürger*innen verbessert und gerade zu Pandemiezeiten eine planvolle Steuerung des Publikumsverkehrs ermöglicht. So werden alle Bereiche – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländerbehörde, Straßenverkehr, Standesamt sowie Rechtsamt und Immobilien – über den Info-Point koordiniert.

Den Betrieb des Info-Points von 08.00 bis 12.00 Uhr hat die neue Mitarbeiterin im Fachbereich 2, Michaela Ofer, inne. Künftig soll eine weitere Stelle für diesen Tätigkeitsbereich geschaffen werden, sodass der Info-Point während der gesamten Öffnungszeit der Stadtverwaltung besetzt ist.

