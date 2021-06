Speyer – Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei Kontrollstellen wurden gestern im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 16:15 Uhr in der Bahnhofstraße sowie im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße eingerichtet. Im Fokus der polizeilichen Kontrollen stand die Überwachung des Radverkehrs. In der Bahnhofstraße kam es bei 22 kontrollierten Radfahrern zu fünf Beanstandungen, da der Radweg in nicht vorgeschriebene Richtung genutzt wurde, lichttechnischen Einrichtungen nicht vorhanden waren oder während der Fahrt telefoniert wurde. Bei den Kontrollen in der Kurt-Schumacher-Straße waren bei sechs kontrollierten Radfahrerinnen und Radfahrern keinerlei Beanstandungen zu verzeichnen.

