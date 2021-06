Ludwigshafen – Supermarkt mit Farbe beschmiert – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 09.06. auf den 10.06.2021 beschmierten Unbekannte die Fassade eines Supermarktes in der Flomersheimer Straße mit Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

