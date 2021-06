Ludwigshafen – Auto überschlägt sich bei Unfall

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmorgen (11.06.2021), gegen 8:55 Uhr, kam es in der Brunckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Ein 44-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Brunckstraße in Richtung Worms und überfuhr in Höhe der Einmündung Ammoniakstraße die rote Ampel. Ein entgegenkommender 44-jähriger Toyota-Fahrer wollte mit seinen beiden Insassen nach links in die Ammoniakstraße abbiegen und konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mercedes überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er blieb ersten Einschätzungen nach unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Die Insassen des Toyota wurden nicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand Totalschaden (ca. 8.000 Euro). Während der Unfallaufnahme kam es Verkehrsbeeinträchtigungen.

