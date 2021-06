Ladenburg – Photovoltaik-Kampagne in Ladenburg

Landenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Klimaschutz, Energiewende, Photovoltaik-Ausbau – Erneuerbare Energien gewinnen in Deutschland kontinuierlich an Bedeutung. 2020 stammte der ins Netz eingespeiste Strom bereits zu über 51 Prozent aus erneuerbaren Energien. Doch um das Pariser-Ziel zu erreichen, ist ein weiterer schneller und umfassender Ausbau der Erneuerbaren Energien unerlässlich. Ladenburg hat sich das Ziel gesetzt, einen angemessenen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und die notwendige Energiewende zu leisten und ihre Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, die ebenso einen eigenen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach sind ein guter Weg dahin. Um den Ausbau der Solarenergie in der Region voranzutreiben, startet die Stadt Ladenburg in Kooperation mit dem Photovoltaik Netzwerk Rhein-Neckar eine eigene lokale Photovoltaik-Kampagne. Der Auftakt fand mit der Vorstellung der PV-Kampagne am 09. Juni 2021 im Technischen Ausschuss statt.

Ist das Dach meines Hauses für eine Photovoltaik-Anlage geeignet? Welche Anlagengröße ist sinnvoll? Wie wirkt sich der Einsatz eines Batteriespeichers auf den Eigenverbrauch aus? Welche Kosten kommen bei der Anschaffung auf mich zu? Diese und weitere Fragen werden in den kostenfreien Beratungen beantwortet.

Zum Start der PV-Kampagne kommt zu den ersten 20 Interessierten die Beraterin oder der Berater nach Hause und schaut sich das Dach und dessen Eignung für eine PV-Anlage genau an. Dieser Service ist kostenfrei. Anmeldungen hierzu sind ab sofort über das Kontaktformular der KLiBA unter www.kliba-heidelberg.de/pv-bericht möglich. Machen Sie mit und buchen Sie noch heute einen kostenfreien Beratungstermin. Nutzen Sie Ihre Chance, wirtschaftlichen und klimafreundlichen Strom zu produzieren und Ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Weitere Informationen zur PV-Kampagne erhalten Sie unter www.ladenburg.de/leben-wohnen/umwelt/photovoltaik-kampagne/