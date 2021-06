Frankenthal -Städtische Musikschule Frankenthal – Amadé-Schüler bei Konzert in Schwetzingen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier Frankenthaler Musikschüler, die aufgrund ihrer besonderen Leistungen in das Begabten-netzwerk Amadé aufgenommen wurden, sind am Samstag, 12. Juni, bei einem Amadé-Konzert in der Musikschule in Schwetzingen zu hören. Maya und Maximiliane Ghisoiu aus der Violinklasse von Cami Hotea-Schulz, Timo Stemberg, Oboe, Bundespreisträger von ‚Jugend musiziert‘ aus der Klasse von Georg Weiss und die erst zehnjährige Cellistin Nathalie Tschöp aus der Klasse von Jawor Domischljarski präsentieren in diesem Rahmen ihr Können. Mit der Aufnahme in das Netzwerk gehören die Frankenthaler Musikschüler zu den besten Nachwuchsmusikern der Region. 2004 wurde das Netzwerk Amadé von der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim gemeinsam mit acht Musikschulen der Metropolre-gion gegründe. Mittlerweile hat sich die Anzahl der beteiligten Musikschulen auf mehr als 40 erhöht. Teil der Förderung sind, neben Auftrittsmöglichkeiten, auch kostenlose Lehrangebote an der Musikhochschule, die auf ein mögliches Musikstudium vorbereiten sollen: Der Pianist Bene-dict Pacholski, von der Frankenthaler Musikpädagogin Olga Orkin unterrichtet, wird an einem Meisterkurs von Professor Rudolf Meister teilnehmen. Die von Gerhilde Zuck unterrichtete Flötistin Elisabeth Hoffmann steht unmittelbar vor der Aufnahmeprüfung für Schulmusik und besucht den vorbereitenden Theoriekurs beim Geschäftsführer des Netzwerks, Dr. Martin Grabow.

