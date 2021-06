Frankenthal – Eisenbahnstraße und Heinrich-Heine-Straße ab 21. Juni teilweise gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Tiefbauarbeiten an Hausanschlüssen am Anwesen Eisenbahnstraße 24, muss die Fahrbahn in der Eisenbahn- und in der Heinrich-Heine-Straße zwischen Montag, 21. Juni, und Freitag, 16. Juli, teilweise gesperrt werden. In der Eisenbahnstraße ist die östliche Fahrspur, zwischen der Kurzen Straße und der Heinrich-Heine-Straße (vom Bahnhof kommend Richtung Unterführung), betroffen. In der Heinrich-Heine-Straße wird die südliche Fahrspur (Richtung Bahnhof) gesperrt.

