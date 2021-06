Neckargemünd – Fledermäuse „trösten“ im Corona-Schulalltag: Kuscheltierspende unterstützt Schulsozialarbeit an der Grundschule Neckarbischofsheim

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/SRH Schulen GmbH) – Die zwölf Schulsozialarbeiterinnen der SRH Schulen Jugendhilfe erleben jeden Tag an den Schulen im Kraichgau, dass zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Zeiten der Corona-Pandemie besonders ihre Freunde vermissen und ihnen eine stabile Klassengemeinschaft fehlt. An der Grundschule Neckarbischofsheim hat sich Schulsozialarbeiterin Linda Dannroth deshalb eine besondere Aktion einfallen lassen, um den Kindern einen ganz besonderen Begleiter für diese herausfordernde Zeit zur Seite zu stellen.

Aufgrund einer Spende von knapp 170 „Steiff“ -Fledermäusen konnte die Schulsozialarbeiterin der SRH Schulen – in Absprache mit den Klassenlehrerinnen – stets zwei Schüler*innen einander zuteilen, die sich gegenseitig ein Bild malen oder ein paar Zeilen schreiben. Mit dem Bild bzw. dem Brief brachten sie zum Ausdruck, was sie am jeweils anderen schätzen oder worin sie dessen Stärken sehen. Im Anschluss durften die Kinder ihre Bilder und Briefe vor der gesamten Klasse vorstellen und zusammen mit einer „Steiff“-Fledermaus an das jeweils andere Kind überreichen. Viele Schüler*innen waren sehr berührt und freuten sich sehr über die liebevollen Worte und die besonderen Bilder. Für einzelne Kinder wurde die Fledermaus fortan zum alltäglichen Begleiter in der Schule.

Die Fledermaus soll den Kindern in dieser herausfordernden Zeit zur Seite stehen, wenn sie einmal traurig sind oder sich einsam fühlen. Sie soll ihnen verdeutlichen, dass jeder Einzelne besondere Eigenschaften hat und jeder wichtig für die Klasse und seine Freunde ist. Durch diese Aktion sollten die Ressourcen der einzelnen Kinder herausgearbeitet und der Klassenzusammenhalt gestärkt werden.

Die Fledermaus-Aktion stieß sowohl bei den Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, den Lehrkräften und der Schulleiterin auf positive Resonanz. Linda Dannroth freut sich sehr über die vielen positiven Rückmeldungen. Die 30-Jährige hat vielseitige Erfahrung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und entwickelt an der Grundschule Neckarbischofsheim mit den Kindern und Lehrkräften spannende Projekte, die das soziale Miteinander, die Leistungsfähigkeit und das Gemeinschaftsgefühl im Klassen- und Schulverband fördern. Treten Schwierigkeiten in oder außerhalb der Schule oder Familie auf, ist sie für Eltern, Lehrkräfte und natürlich die Schülerinnen und Schüler eine einfühlsame Ansprechpartnerin, die unter Wahrung der Schweigepflicht mit allen Beteiligten nach einem guten gemeinsamen Weg im (Schul-)Alltag erarbeitet.