Dannstadt-Schauernheim – Geänderte Öffnungszeiten der Corona-Schnellteststelle

Dannstadt-Schauernheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Corona-Schnellteststelle in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim schließt am Donnerstag, 17. Juni 2021, bereits eine Stunde früher und zwar um 19 Uhr. Grund ist eine Ratssitzung, die am selben Abend im Zentrum Alte Schule (ZAS) in Dannstadt stattfindet. In der letzten Juniwoche hält der Impfbus für Zweitimpfungen mehrmals vor dem (ZAS). Bis an diesen Tagen alles wieder für den Betrieb der Teststelle umgebaut ist, dauert es ein wenig. Daher öffnet die Teststelle am Dienstag, 29. Juni 2021, sowie am Donnerstag, 1. Juli 2021, erst um 18 Uhr. Mehr Infos finden sich unter www.vgds.de.

