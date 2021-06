Wilhelmsfeld – Mit 2,7 Promille gegen Mauer gefahren

Wilhelmsfeld/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine betrunkene 25-jährige Rollerfahrerin fuhr am Dienstag gegen 18:45 Uhr an der Kreuzung Schriesheimer Straße / Altenbacher Straße mit 2,7 Promille gegen eine Steinmauer. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Als die alarmierten Polizeibeamten an der Unfallstelle ankamen, hatte die 25-Jährige Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest bestätigte letztlich den Verdacht der Zeugin und der Polizisten. Bei der Überprüfung der Dokumente stellte sich zudem heraus, dass die Rollerfahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem der Frau eine Blutprobe entnommen wurde, durfte sie gehen. Ein Schaden an der Mauer entstand nicht.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail